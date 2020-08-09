Alınan bilgiye göre, Ferhat Paşa Mahallesi Samandıra Caddesi'nde İrfan Demir idaresindeki 34 RY 59 plakalı araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki tel örgüleri aşarak atık su kanalına uçtu.

Kazada sürücüyle birlikte araç içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olay yeri çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yaralılar sürücü İrfan Demir, Burak Kallıkçı ve Cengiz Akan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.