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    • 09.08.2020 15:48
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    • 09.08.2020 15:48
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    Son dakika: 'de sı: 3 yaralı

    Gelen son dakika haberine göre, 'in 'nde meydana gelen sında 3 kişi yaralandı.

    Ataşehir'de trafik kazası: 3 yaralı

    Alınan bilgiye göre, 'nde idaresindeki 34 RY 59 plakalı araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki tel örgüleri aşarak atık su kanalına uçtu.

    da sürücüyle birlikte araç içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olay yeri çevresinde güvenlik önlemi aldı.

    Yaralılar sürücü İrfan Demir, Burak Kallıkçı ve Cengiz Akan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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