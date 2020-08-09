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    • Yaşam
    • 09.08.2020 Gazete
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    bebek 175 günlükken doğdu 207 günde hayata tutundu!

    bebek 175 günlükken hayata gözlerini açtı. Kilosu 400 gram, boyu bir parmağın yarısı kadardı. Beyni su topladı. Görmekaybı yaşadı. Tam 180 gün yoğun bakımda kaldı. ancak o mucize eseri hayata sarıldı.

    Göz bebeği

    Siirt'te Nurgül- çiftinin oğulları , 175 günlük ve 400 gram ağırlığında dünyaya geldi. Doktorların "Yaşaması imkansız" dediği Sidar, büyük bir direnç gösterdi. 120'si yoğun bakımda geçen 207 günlük mücadelenin ardından hayata tutunan Sidar hem ailesini hem de doktorları sevindirdi.

    Doç. Dr. Mehmet Şah İpek, "Prematüre doğduğu için yaşama şansı çok azdı. İnanılmaz bir şekilde direndi ve yaşam savaşı verdi. Biz onun elini tuttukça o bize sarıldı ve sağlığına kavuştu" dedi.


    Toprak çifti, bebekleri Sidar'ın üzerine titriyor.

    Toprak çifti ise duygularını şöyle dile getirdi: Umudumuzu hiç kaybetmedik. Mucize bebek diyorduk, hayatımızın da mucizesi oldu.

    HÜSEYİN KAÇAR

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