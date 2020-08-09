Siirt'te Nurgül-Murat Toprak çiftinin oğulları Sidar, 175 günlük ve 400 gram ağırlığında dünyaya geldi. Doktorların "Yaşaması imkansız" dediği Sidar, büyük bir direnç gösterdi. 120'si yoğun bakımda geçen 207 günlük mücadelenin ardından hayata tutunan Sidar hem ailesini hem de doktorları sevindirdi.

Doç. Dr. Mehmet Şah İpek, "Prematüre doğduğu için yaşama şansı çok azdı. İnanılmaz bir şekilde direndi ve yaşam savaşı verdi. Biz onun elini tuttukça o bize sarıldı ve sağlığına kavuştu" dedi.



Toprak çifti, bebekleri Sidar'ın üzerine titriyor.

Toprak çifti ise duygularını şöyle dile getirdi: Umudumuzu hiç kaybetmedik. Mucize bebek diyorduk, hayatımızın da mucizesi oldu.

HÜSEYİN KAÇAR