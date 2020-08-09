Kristallerin ışıl ışıl parlaması için, yıkadıktan sonra durulama sırasında sirkeli suya batırın. Göreceksiniz bardaklarınız, tertemiz olacaktır.

LEKELERİ KOLAYCA ÇIKARIN

TAZE ceviz lekesini elden çıkarmak için, eller önce bir iki dakika kadar sirkeye batırılmış bir pamukla ovulur. Sonra da soğuk suyla ovulur ve yıkanır.

SEBZELERİ TUZLAYIN

Sebzelerinizi tuzlu suda yıkamayı alışkanlık haline getirin. Tuzlu su, sebzeleri daha etkili ve çabuk temizler.

EKMEĞİ YAĞLAYIN

Masa üstüne veya kıyafetinize dökülen zeytinyağının lekesini çıkarmak çok basit. Bir lokma ekmek içini yuvarlayıp lekenin üzerinde gezdirin. Ekmeğin yağı çektiğini göreceksiniz.