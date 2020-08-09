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    • Yaşam
    • 09.08.2020 Gazete
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    ler ışıl ışıl olsun |

    lerin ışıl ışıl parlaması için, yıkadıktan sonra durulama sırasında ya batırın. Göreceksiniz bardaklarınız, tertemiz olacaktır. İşte hayatınızı kolaylaştıracak ...

    KRİSTALLER IŞIL IŞIL OLSUN

    Kristallerin ışıl ışıl parlaması için, yıkadıktan sonra durulama sırasında ya batırın. Göreceksiniz bardaklarınız, tertemiz olacaktır.

    LEKELERİ KOLAYCA ÇIKARIN
    TAZE     ceviz lekesini elden çıkarmak için, eller önce bir iki dakika kadar sirkeye batırılmış bir pamukla ovulur. Sonra da soğuk suyla ovulur ve yıkanır.

    SEBZELERİ TUZLAYIN
    Sebzelerinizi tuzlu suda yıkamayı alışkanlık haline getirin. Tuzlu su, sebzeleri daha etkili ve çabuk temizler.

    EKMEĞİ YAĞLAYIN
    Masa üstüne veya kıyafetinize dökülen zeytinyağının lekesini çıkarmak çok basit. Bir lokma ekmek içini yuvarlayıp lekenin üzerinde gezdirin. Ekmeğin yağı çektiğini göreceksiniz.

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