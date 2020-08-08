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    • 09.08.2020 06:46
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    Son dakika: Çankırı'da feci kaza! 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı

    Gece saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç Çankırı Kalesi'nden inen yolda 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kaza sonucu araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

    Feci kaza! 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı

    Çankırı Kalesi'nden inen yolda kontrolden çıkan otomobil 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Trafik kazasında, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

    Kaza, gece saatlerinde Çankırı Kalesi'nden inen yolda meydana geldi. R. U. (35) yönetimindeki 06 GB 4855 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 150 metre yüksekten uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücünün yanı sıra B.N.G (11), B.B.G (34), A.C.G (1), M.B.U (13) ve C.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de yolda ve araç üzerinde incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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