Kuyumcuyu soymaya kalktı! Hayatının şokunu yaşadı





Olay, saat 08.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sultan Caddesi üzerinde bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Koyuncu'ya ait kuyumcuya müşteri gibi giren Ahmet Tuger (19) iş yeri sahibine oyalarken dışarıda bekleyen diğer şüpheli Mustafa Hazır (19) elindeki pompalı tüfekle dükkana girdi. O sırada işyeri sahibinin eşi Raziye Koyuncu'da iş yerinin arka kısmından aldığı pompalı tüfeği şüphelilere doğrulttu. Şüphelinin bir anlık dalgınlıklarından yararlanan iş yeri sahibi, şüpheliyi tabancasıyla bacağından yaraladı. Raziye Koyuncu ise bu sırada şüphelilerin kaçmaması için dükkandan çıkarak kapıyı kapattı.

Yaralı olay yerine gelen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, diğer şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Yaralanan şüphelinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.