İstanbul'da korku apartmanı! Mahalleli diken üstünde

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Binada oturan Serap Baykara ise, "Burada oturuyorum. Binamız hasarlı. Yapılacak, bizim de çok az bir süremiz kaldı. Burada yaşamaya korkuyoruz çoluk çocukla. Kiralar çok pahalı. Geçim de kolay değil. Bu konuda da devletimizden yardım istiyoruz. Korkuyorum çocuklarımla sabaha kadar uyumak kolay değil. Hasarlı bina. Ufacık bir deprem olsa bina yıkılacak. Can güvenliğimiz yok. Çatlak, yarık, kolonlar patlak. Her türlü hasar var. Belediye gelip hasar tespiti yaptı" diye konuştu.