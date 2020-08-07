İstanbul Fatih'te birlikte alkol alıp tartışan 4 arkadaş bir kamyonete binerek yola çıktı. Bu sırada alkollü şahıs direksiyon hâkimiyetini kaybedince yolda hatalı şekilde park eden bir araca çarptı. Alkollü sürücünün kamyonette bulunan bir arkadaşı vefat ederken diğer iki arkadaşı ise ağır yaralandı. Kaza ardından hem sürücü, hem de aracını hatalı park eden şahıs hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 34 EL …. plakalı araç ile seyir halinde giden Ekin P.'nin direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan Şehmus A.'nın aracına çarptığı kaydedildi.

ÖLEN KİŞİ SÜRÜCÜ SANILDI

Çarpma sonrası meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazası ile ilgili soruşturma başlatıldığı, soruşturmada Temel Ak'ın olay nedeniyle vefat ettiği, dosya içindeki trafik kaza tespit tutanağı ve diğer tutanaklarda aracı ölen Temel Ak'ın kullandığı şekilde tanzim edildiği, ancak soruşturmanın devamında aracı Temel Ak'ın kullanmadığının belirlendiği kaydedildi.

Ekin P.'nin kullandığı, olaya konu Ekin P.'nin kullandığı kamyonetin sadece şoför mahalli olup arkada yolcu kısmı olmadığından kamyonetin ön tarafına Ekin P., Temel Ak, Hasan A. ve Sulhan P.'nin dört kişi olarak bindikleri, kaza sonucu aracın takla atmasından dolayı ve dört kişinin sıkışık vaziyette olduğundan ölen Temel Ak'ın aracı kullandığının başta zannedilip bu şekilde tutanak tutulduğu belirtildi.

ALKOL ETKİSİNDE ARAÇ KULLANDI

Aracı Ekin P.'nin kullandığı, olay öncesinde şahısların birlikte alkol aldıkları, Ekin P.'nin kendi beyanına göre iki şişe bira içtiği, abisi Sulhan P. ile aralarında bir nedenle tartışma da geçtiği, Ekip P.'nin alkol etkisinde iken ve tartışma nedeniyle muhtemelen dalgın vaziyette hızlı şekilde araç kullanmak suretiyle seyir halinde iken olay yerine geldiğinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek yoldaki bankete ve Şehmus A.'nın park halindeki aracına vurarak sürüklenip ters döndüğü kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Ekin P.'nin aracın önünde bulunan ancak iki kişinin oturabileceği alana dört kişi bindirdiği, tutulan kaza kusur tespit tutanağına göre de aracın hızını aracın yük ve teknik özelliklerine göre yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak suretiyle kusurlu davrandığı belirtildi.

HATALI PARK

Şüphelinin somut verilere göre suçun işlenmesinde bilinçli taksirle davrandığı, yine kaza kusur tespit tutanağına göre diğer araç sürücüsü Şehmus A.'nın da kazaya karıştığı yerde hatalı park etmek suretiyle kusurlu olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Savcılıkça, meydana gelen olay sebebiyle Temel Ak'ın vefat ettiği, Hasan A.'nın hayati tehlike geçirecek, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve hayati fonksiyonlara ağır derecede etkili kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığı belirtildi. Sulhan P.'nin basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve hayati fonksiyonlara ağır derecede etkili kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığı, Sulhan P. ve Hakan A.'nın olay nedeniyle herhangi bir şikayetleri bulunmadığı, ancak yaralanmanın niteliği bakımından Ekin P. açısından suçun bilinçli taksirle işlenmesi nedeniyle şikayete tabi olmadığı, anlatılan şekilde bilinçli taksirle hareket ederek Temel Ak'ın ölümüne, Hasan A. ve Sulhan P.'nın yaralanmasına neden olmak suretiyle atılı suçu işlediği kaydedildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAKLAR

Savcılık, Ekin P.'nın 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan, hatalı park yapan Şehmus A.'nın da 'Taksirle Ölüme Neden Olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.







SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH