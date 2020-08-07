Günlük burç yorumları





BAŞAK: SİSTEM sevdiğiniz halde, bazen kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz.

Bugün yakın dostlarınızla birlikte ortak bir çalışma sergileyecek ve çevrenizde sizi etkileyecek kişileri sınayacaksınız. Aşk hayatınızda verimli bir süreçten geçmektesiniz. Duygusal konulardaki belirgin çabanız neticesinde ilişkilerini her türlü alanda şifalandırmaya açık olabilirsiniz.





TERAZİ: MADDİ olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün.

Sizin, dostluğu seven, duygusal kırgınlıklarınızı unutarak sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var. Sosyal açıdan kendinizi ifade etmek beraberinde ilişkisel düzeyde kıskançlık yaratabilir, neyi elde ederken nelerden vazgeçtiğinizi fark etmeniz gerek.





AKREP: DÜSÜNCELERİNİZ gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz.

Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız. Karakteristik gelişiminizi fark ederek kendinizi taktir edebileceğiniz bir gündesiniz. Duygusal olmaktan ziyade mantığınızla hareket etmeyi tercih edebilirsiniz.





YAY: KARİYERİNİZ, güçlendirmeyi amaçlıyor, seçenekler arasında bocalıyorsunuz. Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz. Duygularınızda artan arayışlar, sizi tatminsiz yapabilir. Kariyer fırsatlarını araştırmak için uygun bir gün. Özellikle İşsiz Yay'lar iş bulabilir ve verimli çalışabilirler. Çevrenizin de desteğiyle sıkıntılarınızı atlatacaksınız.





OĞLAK: ROMANTİK yönlerinizi ortaya koymanız sayesinde, partnerinizle ilişkileriniz canlanacaktır.

Bugün, hareketli ve neşeli saatler sizi bekliyor. Duygusal sezgilerinizde artış var. Yol planları yapabilirsiniz. Kendinizi daha iyi ifade etmek, güler yüzlü olmak, enerjinizi dışa pozitif yollarla yansıtmak hususunda önemli aşamalar kaydediyorsunuz.





KOVA: BUGÜN, maddi bir güven arayışı içindesiniz. Değişimlerden fazla etkilenmeyerek, daha kararlı davranmalısınız. Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. İşinizde başarılı çalışmalar içindesiniz. Miras gibi konularda beklediğiniz yargı işi varsa olumlu sonuçlandığını görebilirsiniz. Özel işlerinizin de yoluna girdiğini görmek sizi mutlu edecek





BALIK: BEKLEDİGİĞİNİZ konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermezseniz her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz. Kısa sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği kesin. Dostlarınızı aramayı unutmayın. Sevdiğiniz şeyleri yapmak, sevdiklerinizle beraber olmak için oldukça uygun bir gündesiniz. Öğrendiğiniz her şey hayatınızın geri kalanında işinize yarayabilir.