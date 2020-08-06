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    • 06.08.2020 14:17
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    • 06.08.2020 14:17
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    akrabaya : Aile bireylerinin yanına yaklaşamayacak

    Küçük yaşından itibaren yıllarca akrabası tarafından tacize uğrayan genç kadın, diğer akraba kız çocuklarının da aynı şahıs tarafında tacize maruz kaldığını öğrenince şikayetçi oldu. Mahkemeye başvuran genç kadına verildi. akraba A.B., 6 ay boyunca aile bireylerinin yanına yaklaşamayacak. İşte Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun özel haberinin detayları...

    Tacizci akrabaya koruma kararı

    34 yaşındaki genç kadın G.B., küçük yaşta yıllarca akrabası 65 yaşındaki A.B., tarafından tacize maruz kaldı. Çocukluğunu büyük travma ile geçiren genç kadın, tacizi kimseye söylememesi için tehdit edilen genç kadın, yıllarca tacize boyun eğdi. Başka akraba kız çocuklarının da aynı akraba A.B., tarafından taciz edildiğine dair söylemler duyunca daha fazla vicdanının sesini susturamayan genç kadın, mahkemeye koştu.

    TACİZ ETTİĞİ HERKES ADINA
    Akrabasının tacizini savcılığa ihbar eden genç kadın, aynı zamanda mahkemeye de başvurarak aldırdı. Mahkeme, 6 ay boyunca akrabasının genç kadına yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve ilişki kurmamasına hükmetti. akraba A.B., hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

    DENİZ YUSUFOĞLU / SABAH

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