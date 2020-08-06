Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 06.08.2020 13:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.08.2020 13:08
    ABONE OL

    Son dakika: ’ta dan dönüldü! Yolcu ü dakikalar içinde küle döndü

    ’nın ilçesi Çalıca kalıcı konutlarına yolcu taşıyan bir bilinmeyen bir nedenle . Yanmaya başlayan minibüs dakikalar içerisinde küle döndü.

    Yolcu minibüsü dakikalar içinde küle döndü!

    'nın İlçesi'ne bağlı Koru beldesinde yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı. Çalıca kalıcı konutlarına yolcu taşıyan H.Ö idaresindeki 77-EL-416 plakalı Koru beldesinde bilinmeyen nedenle bir anda . Araç şoförü araçtan kendisini atarak kurtulurken, minibüste kimsenin olmaması bir yaşanmasının önüne geçti.

    Kısa sürede tüm aracı saran alevlere yenik düşen araç hurdaya dönerken yangın olay yerine ulaşan itfaiye tarafından söndürüldü.

    Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Haberler Yaşam Son dakika: Çınarcık’ta faciadan dönüldü! Yolcu minibüsü dakikalar içinde küle döndü
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri