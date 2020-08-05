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    • Yaşam
    • 05.08.2020 Gazete
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    Limonun suyu çıktı | Pratik bilgiler

    Limondan daha , bir kez delin, . İşte sizler için derlediğimiz pratik bilgiler...

    Limonun suyu çıktı
    Limondan daha , bir kez delin, .

    KAHVENİN HATIRI!
    Kahvenizi taze saklamak istiyorsanız yapacağınız şey çok basit. Cam kavanoza boşaltıp içine iki adet kesme şeker atın. Ağzını sıkıca kapatın. Kahvenizin taze kaldığını göreceksiniz.

    KİVİLER OLGUNLAŞSIN!
    Satın     aldığınız kiviler çok sert ve ham ise bir gece boyunca plastik bir torbada elma veya armutla saklayın.



    KIZARTMA KOKUSUNA SON!
    Kızartma     kokularının bütün eve yayılmaması için yapacağınız kolay bir yöntem var. Yağın içine bir iki dal maydanoz atın. Kokudan kurtulun...

    LOKUM GİBİ ET!
    Etin     yumuşak olması için haşlama suyuna limon suyu yada sirke katın. Ancak kızartacaksanız bir gece sirkeli ve sıvı yağlı sosun içinde bekletin. Sosun içine taze bitkilerden ince ince kıyarak lezzet katabilirsiniz. Ardından eti hiç yağ koymadan kızartın.


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