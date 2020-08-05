Limonun suyu çıktı | Pratik bilgiler

Limondan daha fazla su elde etmek istiyorsanız, limonu yıkayıp kuruladıktan sonra çatalla bir kez delin, sonra suyunu sıkın.
KAHVENİN HATIRI!
Kahvenizi taze saklamak istiyorsanız yapacağınız şey çok basit. Cam kavanoza boşaltıp içine iki adet kesme şeker atın. Ağzını sıkıca kapatın. Kahvenizin taze kaldığını göreceksiniz.
KİVİLER OLGUNLAŞSIN!
Satın aldığınız kiviler çok sert ve ham ise bir gece boyunca plastik bir torbada elma veya armutla saklayın.
KIZARTMA KOKUSUNA SON!
Kızartma kokularının bütün eve yayılmaması için yapacağınız kolay bir yöntem var. Yağın içine bir iki dal maydanoz atın. Kokudan kurtulun...
LOKUM GİBİ ET!
Etin yumuşak olması için haşlama suyuna limon suyu yada sirke katın. Ancak kızartacaksanız bir gece sirkeli ve sıvı yağlı sosun içinde bekletin. Sosun içine taze bitkilerden ince ince kıyarak lezzet katabilirsiniz. Ardından eti hiç yağ koymadan kızartın.
KAHVENİN HATIRI!
Kahvenizi taze saklamak istiyorsanız yapacağınız şey çok basit. Cam kavanoza boşaltıp içine iki adet kesme şeker atın. Ağzını sıkıca kapatın. Kahvenizin taze kaldığını göreceksiniz.
KİVİLER OLGUNLAŞSIN!
Satın aldığınız kiviler çok sert ve ham ise bir gece boyunca plastik bir torbada elma veya armutla saklayın.
KIZARTMA KOKUSUNA SON!
Kızartma kokularının bütün eve yayılmaması için yapacağınız kolay bir yöntem var. Yağın içine bir iki dal maydanoz atın. Kokudan kurtulun...
LOKUM GİBİ ET!
Etin yumuşak olması için haşlama suyuna limon suyu yada sirke katın. Ancak kızartacaksanız bir gece sirkeli ve sıvı yağlı sosun içinde bekletin. Sosun içine taze bitkilerden ince ince kıyarak lezzet katabilirsiniz. Ardından eti hiç yağ koymadan kızartın.