Çin'den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs (Covid-19) ardından salgından korunmak için kullanılan dezenfektanların sahteleri üretilip piyasaya sürülmüştü. Emniyet bu konuda çok sayıda operasyon düzenlemiş, şüpheliler ve sahte dezenfektanlar teker teker yakalanmıştı. Bu kez sahtecilik suçunu işleyen şüphelilerden biri hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 18 Mart günü saat 08:45 sıralarında Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne ait ihbar hattına Gaziosmanpaşa'da bulunan işyerinde izinsiz olarak dezenfektan üretildiğine dair ihbar geldiği kaydedildi.

İhbar üzerine, söz konusu adrese polis ekipleri ile birlikte İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin gittiği, işyerinin adresinin doğru ve faaliyette olduğunun belirlendiği, işyerinin kapısı çalındığında şüpheli Kıvanç K.'nın kapıyı açtığı belirtildi.

BİNLERCE LİTRE SAHTE DEZENFEKTAN

Polis ve sağlık ekiplerince kontroller yapıldığı, bu kapsamda dezenfektan yapımında kullanılan 350 litre kimyevi madde, 150 kilo toz madde, 25 tg el dezenfektanı yapımında kullanılan toz kimyevi madde, 10 litre el dezenfektanı yapımında kullanılan koruyucu madde, 3 bin adet 50 ml satışa hazır vaziyette el dezenfektanı, 45 bin adet el dezenfektanı yapımında kullanılan plastik boş şişe ve kapağı, 80 kg kozmetik krem maddesi, 56 bin adet Anticorx ibareli etiket, 400 lt şişelenmeye hazır el dezenfektanı, bin200 litre alkolün ele geçirildiği ifade edildi.

Şüphelinin söz konusu maddeler ile izinsiz olarak yüzey ve el dezenfektanı ürettiği, böylece üzerine atılı 'Tüketilecek Şeylere Zehir Katma veya Bozma Suretiyle Kişilerin Hayatını, Sağlığını Tehlikeye Düşürme' suçunu işlediği kaydedildi.

Kıvanç K. ilerleyen günlerde atılı suçtan yargılanmak üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH