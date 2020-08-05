Günlük burç yorumları 2020: 5 Ağustos Çarşamba burçları neler bekliyor?

Bugün burçları meler bekliyor? İşte 5 Ağustos 2020 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ: BUGÜN kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilirsiniz. Farklı şeyler üretmek istiyorsunuz. Başarma iç güdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için, şans kapılarınızın size açık. Sıra dışı olana ilginiz olsa da çok uzun süre geçirince sıradan haline gelebilir. Bağnazlık ya da aşırı tutuculuk gibi ruh halleri baş göstererek sizi huzursuz edebilir.
BOĞA: TAKINTILI değilsiniz. Fakat bugün, çevrenizdeki olaylar kayıtsız kalamıyorsunuz Birlikte çalıştığınız kişilerin düşük temposundan, olumsuz etkileniyor ve çevrenizi yargılamadan duramıyorsunuz. Mesleki konularda olumsuz gelişen durumlarda hala bir şeylere sahip olduğunuzu hatırlamalı yeni olana yönelmeye çalışmalısınız.
İKİZLER: KISA yolları kapsayan haberler istekleriniz doğrultusunda ilerleyecek Kardeşlerin ve babanızla olan ilişkileriniz gündem kazanıyor. Arkadaşlarınızla işbirliği sizi olumlu etkileyecek. Bugünlerde bir şeyleri kaybetseniz de kaybettiklerinizden çok kazandıklarınıza ve kazanabileceklerinize odaklanmanızda fayda var.
YENGEÇ: YÖNETİCİLİK konusunda çevrenize ders verecek davranışlar sergilemeniz, kendinizi iyi hissetmenize neden oluyor. Güvene ve onaya her şeyden çok ihtiyacınız var. Hırslarınızla baş etmelisiniz. Sosyal açıdan umutlu ve olumlu bir süreçte olsanız da her şey yavaş ilerleyeceği için zaman zaman sıkılganlık baş gösterebilir. Olumlu ruh haliniz kaybetmemeye çalışın.
ASLAN: İŞ yaptığınız kişilerin nitelikli olması sizin için önemli. Sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacağınız bir dönem sizi bekliyor. Ortaklıklar konusunda çevrenizden destek göreceksiniz. Duygusal açılardan kendinizi ifade etmekte problem çekebilir, kendinizi partnerinize açarken utanabilir, duygularınızı söylemekten çekinebilirsiniz...
BAŞAK: SAĞLIKLI düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için, görüşeceğiniz kişilerin hayallerinden çok akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. İş bitirici yönlerinizle kesin çözümler elde ediyorsunuz. Maddi konularda hırslarınızın sizin önünüze geçmemesi gereken bir gündesiniz. Para istiyor olsanız da etik değerleri de göz önünde bulundurmalısınız.
TERAZİ: ÇEVRENİZDEKİ kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için, paylaşıma açık bir gün. İş anlamında koyduğunuz hedefler bağlamında alacağınız olumlu haberlerle beraber moraliniz yükselebilir. Sevdiklerinizden destek aldığınızı hissedebilirsiniz.
AKREP: FİNANS konularınızın gündem kazanmasıyla, sert fakat akıcı planlar yapıyorsunuz. Bugün değişim için uygun bir gün. Gizli anlaşmaların faydasınız göreceksiniz. Kendinizi daha iyi anlayacaksınız. Kariyerli olmak isterken kimsenin haksızlığa uğramasına sebep olmamalısınız. Zaten hakka önem verdiğiniz için böyle bir sonucu isteyerek hayatınıza çekmezsiniz.
YAY: GİZLİ enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz.
Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz. İyi niyetinizden dolayı kazanacaksınız. Bugünlerde kariyer alanınıza hayatınıza kalıcı değerler katabilirsiniz. Herhangi bir konuda uzun vadede uğraşmayı göze alırsanız istediğiniz hedefe sahip olabilirsiniz
OĞLAK: GÜÇLÜ planların kişisi olmanız rağmen, fikirlerinizde abartıya kaçmanız yüzünden, çevrenizden tepki alıyorsunuz.
Enerjinizi doğru yolda kullandığınız göreceksiniz.
Çalışmalarınız olumlu. Çalışmalarınızda vizyonunuzu ortaya koyarak dikkat çekeceğiniz bir gündesiniz. Kariyer konusunda oldukça başarılı olduğunuz bir dönemdesiniz.
KOVA: GÖRÜŞECEĞİNİZİN kişilerin, başarılarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Kısa seyahatler söz konusu. Bir işe başlamalı, olumlu bir sonucu görmek için istikrarlı sürdürmenizde fayda var. Aşk konusunda şanslı bir gündesiniz. Sağlığınız oldukça iyi.
BALIK: DUYGUSAL konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız.
Grup çalışmaları için uygun bir gün. Koşulların sizden yana oluşu; bazı engellerin ortadan kalkmasını sağlıyor. Sezgilerinizin güçlenmesi özellikle yeni iş çevrelerine girerken size yardımcı olabilir. Verilen vaadlerin gerçekçi olup olmadığını değerlendirme fırsatı yakalayabilirsiniz.