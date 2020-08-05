Günlük burç yorumları 2020: 5 Ağustos Çarşamba burçları neler bekliyor?





İKİZLER: KISA yolları kapsayan haberler istekleriniz doğrultusunda ilerleyecek Kardeşlerin ve babanızla olan ilişkileriniz gündem kazanıyor. Arkadaşlarınızla işbirliği sizi olumlu etkileyecek. Bugünlerde bir şeyleri kaybetseniz de kaybettiklerinizden çok kazandıklarınıza ve kazanabileceklerinize odaklanmanızda fayda var.





YENGEÇ: YÖNETİCİLİK konusunda çevrenize ders verecek davranışlar sergilemeniz, kendinizi iyi hissetmenize neden oluyor. Güvene ve onaya her şeyden çok ihtiyacınız var. Hırslarınızla baş etmelisiniz. Sosyal açıdan umutlu ve olumlu bir süreçte olsanız da her şey yavaş ilerleyeceği için zaman zaman sıkılganlık baş gösterebilir. Olumlu ruh haliniz kaybetmemeye çalışın.