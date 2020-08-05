Ezme güveç tarifi | Zamansız lezzetler

Eti geniş bir kaba alın. Üzerine küp doğranmış patlıcan, biber ve domates ekleyin. Kalan malzemeyi de ilave edip harmanlayın. Daha sonra kapaklı bir güvece aktarın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kapağı kapalı olarak 3 saat pişirin. Sıcak servis yapın.
4 KİŞİLİK
500 gram parça kuzu eti
4 adet bostan patlıcanı
4 adet köy biberi
8 adet domates
4 diş kıyılmış sarımsak
1 yemek kaşığı salça
2 yemek kaşığı tereyağı
1/2 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber, tuz
4 KİŞİLİK
500 gram parça kuzu eti
4 adet bostan patlıcanı
4 adet köy biberi
8 adet domates
4 diş kıyılmış sarımsak
1 yemek kaşığı salça
2 yemek kaşığı tereyağı
1/2 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber, tuz