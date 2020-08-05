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    • Yaşam
    • 05.08.2020 Gazete
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    Ezme güveç tarifi | Zamansız lezzetler

    Eti geniş bir kaba alın. Üzerine küp doğranmış patlıcan, biber ve domates ekleyin. malzemeyi de ilave edip harmanlayın. Daha sonra kapaklı bir güvece aktarın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kapağı kapalı olarak 3 saat pişirin. servis yapın.

    Ezme güveç
    Eti geniş bir kaba alın. Üzerine küp doğranmış patlıcan, biber ve domates ekleyin. malzemeyi de ilave edip harmanlayın. Daha sonra kapaklı bir güvece aktarın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kapağı kapalı olarak 3 saat pişirin. servis yapın.

    4 KİŞİLİK
    500 gram parça kuzu eti
    4 adet bostan patlıcanı
    4 adet köy biberi
    8 adet domates
    4 diş kıyılmış sarımsak
    1 yemek kaşığı salça
    2 yemek kaşığı tereyağı
    1/2 çay kaşığı karabiber
    1 çay kaşığı pul biber, tuz
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