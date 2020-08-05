Evlilik hazırlığı yapan genç çift, yan yana toprağa verildi

Göllerbaşı bölgesine pikniğe giderken hayatlarını kaybeden Savaş Bayram ve Aysun Er'in cenazeleri yan yana toprağa verildi. Savaş Bayram'ın ağabeyi Fesih Bayram, "Kardeşim gece saat 00.00'a kadar benimle beraberdi. Pikniğe gideceğini bana söylememişti ama aileye demişti. Sözlüsüyle ve diğer arkadaşlarıyla gitmiş ve trafik kazası geçirdiğini öğrendik.

Hastaneye gittik, önce Savaş'ın bir şeyinin olmadığını söylediler, ondan sonra o bölgenin komutanı geldi ve ondan öğrendik. Sanırım gittikleri yoldan araçları yuvarlanmış ve hayatlarını kaybediyorlar" dedi.

YOKUŞU ÇIKAMAYINCA ARAÇ DEĞİŞTİRMİŞLER

Aysun ve Savaş'ın hayatını kaybettiğini söyleyen Fesih Bayram, "Savaş ve arkadaşlarının gidişi bizi derinden üzdü. Herkesin sevdiği biriydi. Biz 7 kardeşiz, Savaş bizim dördüncü kardeşimizdi. Savaş'ın bulunduğu araç tepeyi çıkamadığı için arkadaşlarıyla diğer arabaya geçmişler. Ondan kısa süre sonra da kaza gerçekleşmiş. Kardeşim için düğün hazırlığı yapıyorduk, ama nasip olmadı" ifadelerini kullandı.

"İKİSİ BERABER ÖLÜME YAN YANA YÜRÜDÜLER"

Aysun Er'in kardeşi Yasemin Er de, Aysun ile Savaş'ın okul döneminden beri süren bir arkadaşlıkları olduğunu belirterek, "Bayramdan sonra düğün yapacaklardı. Aysun çeyizini hazırlamıştı. Savaş da evi hazırlamıştı ama kavuşmaları nasip olmadı. İkisi beraber ölüme yan yana yürüdüler.

Pandemi olduğu için bu sene evlenmelerini istemiyorduk. Ama onlar daha kötü şeyler olabilir diye evlenmek istiyorlardı. Bir hafta sonra yüzük takma merasimi olacaktı. İkisi de beraber gitti pikniğe ve orada beraber hayatlarını kaybettiler. Aysun'un 7 ay önce kadrosu geldi ve milli eğitime atandı.

Çok mutluydu. Bizde artık onların düğününü bekliyorduk. Ama böyle bir acının yaşayacağını asla tahmin bile etmiyorduk. Gerçekten acımız çok büyük. Bizden giden bir kişi değil, iki kişi. Toprağa gelin ve damadımızı verdik'' şeklinde konuştu.