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    • Yaşam
    • 05.08.2020 Gazete
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    'da başörtülü kızın hakkını koruyan avukata, kimyasal maddeli tehdit mektubu gönderdiler!

    'nın kentinde bir süpermarkete başörtüsü sebebiyle hakarete uğrayan 16 yaşındaki genç kızın avukatı , "market yöneticisinin ceza almasına, marketin bağlı olduğu şirketin de tazminat ödemesine" neden olduğu gerekçesiyle kimyasal maddeli tehdit mektubu aldığını ifade etti.

    Alman hesabı
    Almanya'nın kentinde bir süpermarkette başörtüsü sebebiyle hakarete uğrayan 16 yaşındaki Cezayir kökenli Meriam J.'nin avukatı , "Market yöneticisinin ceza almasını, marketin bağlı olduğu şirketin de tazminat ödemesini" sağladı. Bu yüzden hedef oldu.



    Kendisine tehdit mektubu gönderildi. Tekinoğlu, "Polis 15 kişilik ekiple 5 dakika içerisinde büroma geldi. Mektubun içinde patlayıcı olmadığı anlaşılınca zehirli bir madde olasılığı üzerine alıp laboratuvara götürdüler" dedi.



    Tekinoğlu, tehditlerin kendisini yıldırmayacağını söyledi.

    Haberler Yaşam Almanya'da başörtülü kızın hakkını koruyan avukata, kimyasal maddeli tehdit mektubu gönderdiler!
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