Almanya'nın Hamburg kentinde bir süpermarkette başörtüsü sebebiyle hakarete uğrayan 16 yaşındaki Cezayir kökenli Meriam J.'nin avukatı Yalçın Tekinoğlu, "Market yöneticisinin ceza almasını, marketin bağlı olduğu şirketin de tazminat ödemesini" sağladı. Bu yüzden hedef oldu.
Kendisine tehdit mektubu gönderildi. Tekinoğlu, "Polis 15 kişilik ekiple 5 dakika içerisinde büroma geldi. Mektubun içinde patlayıcı olmadığı anlaşılınca zehirli bir madde olasılığı üzerine alıp laboratuvara götürdüler" dedi.
Tekinoğlu, tehditlerin kendisini yıldırmayacağını söyledi.
Kendisine tehdit mektubu gönderildi. Tekinoğlu, "Polis 15 kişilik ekiple 5 dakika içerisinde büroma geldi. Mektubun içinde patlayıcı olmadığı anlaşılınca zehirli bir madde olasılığı üzerine alıp laboratuvara götürdüler" dedi.
Tekinoğlu, tehditlerin kendisini yıldırmayacağını söyledi.