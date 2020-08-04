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    • 04.08.2020 16:08
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    • 04.08.2020 16:09
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    Son dakika: 'da feci : 6 yaralı!

    Son dakika haberleri... 'da pikniğe giden ailenin aracına bir başka aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik sında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun'da feci kaza: 6 yaralı!

    , 'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ladik ilçesinden Samsun'a piknik yapmaya gelen ailenin içinde bulunduğu idaresindeki 06 DP 0912 plakalı kapalı kasa kamyonete, yönetimindeki 61 ABY 635 plakalı otomobil çarptı.

    Kazada, araç sürücüleri Osman Sancı, Hikmet Salihoğlu ile 3'ü çocuk toplam 6 kişi yaralandı.

    Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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