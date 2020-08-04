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    • 04.08.2020 15:31
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    • 04.08.2020 15:31
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    Son dakika: 'da mola yerinde korkunç : Freni boşalan kamyonun altında kalan sürücü öldü

    Son dakika haberine göre, 'nın Kula ilçesinde, mola yerinde freni boşalan aracını durdurmaya çalışan kamyon şoförü hayatını kaybetti.

    Manisa'da mola yerinde korkunç kaza!

    'nın Kula ilçesinde, mola yerinde freni boşalan aracını durdurmaya çalışan kamyon şoförü hayatını kaybetti.

    Alınan bilgiye göre, (27) 10 VY 945 plakalı kamyonu, bir benzin istasyonunun yanında mola için park etti.

    Sürücü Tosun, aracından indikten sonra freni boşalan kamyon hareket etmeye başladı. Tosun, aracını durdurmaya çalışırken, ağır şekilde yaralandı. Yaklaşık 100 metre hareket eden kamyon, duvara çarparak durabildi.

    yı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Tosun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Tosun'un bazı yakınları, Kula Devlet Hastanesinin acil servisi önünde fenalaştı.

    Bu arada, kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, sürücüsüz ilerleyen kamyona, şoför Tosun ve çevredekilerin müdahale etmeye çalışması yer alıyor.



    Kaynak: AA
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