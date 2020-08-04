



Buradaki umumi tuvalet duvar cephelerine yerleştirilen mermer ve traverten bloklar üzerine açılan deliklerden oluşuyor. Bu deliklerin 2 metre altında kanalizasyon hattı bulunuyor. Tuvaletin arkasında bulunan anıtsal çeşmede kullanılan suyun bu kanallardan geçtiğini, böylelikle kanalizasyondan sürekli akan su sayesinde atıkların bertaraf edilerek hijyenik bir ortam sağlandığını söylememiz mümkün. Tuvalette insanların oturduğu bölümün hemen önünden de temizlik için sürekli suyun aktığı küçük bir kanal tespit edildi.

O dönemde tuvalet kağıdı yerine herkesin kendisine ait, ucunda sünger takılı olan taharet çubuğu vardı. Bu çubuk ve kanaldan geçen suyla taharet alıyorlardı."

Doç. Dr. Duman, kanalizasyon sisteminin altındaki topraktan alınan çeşitli örneklerle o döneme yönelik beslenme kültürü, yaygın hastalıklar gibi konularda da bilgi sahibi olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.