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    • Yaşam
    • 04.08.2020 Gazete
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    Değerli taşların renklerini üzerinizde taşıyarak ışığınızı yansıtabilirsiniz

    Siz de tıpkı değerli bir mücevher gibi eşsizsiniz. Bu dünyada sizden bir tane daha yok! Değerli ve yarı değerli taşların renklerini üzerinizde taşıyarak ışığınızı yansıtın.

    Mücevher gibi
    Siz de tıpkı değerli bir mücevher gibi eşsizsiniz. Bu dünyada sizden bir tane daha yok! Değerli ve yarı değerli taşların renklerini üzerinizde taşıyarak ışığınızı yansıtın.

    RENKLERİN GÜCÜ
    Zümrüt yeşili ve tonlarıyla sinir sisteminizi ve kalbinizi koruyun.
    Yakut rengiyle mutluluk ve güven kazanın.
    Safir taşının mavi tonlarıyla huzur bulun.
    Ametist rengiyle negatif enerjilerden arının.




    Kaplan gözü tonlarıyla güçlü ve bağımsız yönünüzü ortaya çıkarın.
    Ay taşı rengiyle duygularınızı dengeleyin.
    Turkuvaz renkli parçalarla hep pozitifte kalın.
    Pembe kuvars renkli ürünlerle konsantrasyonunuzu yükseltin.

    AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ

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