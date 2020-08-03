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    • Yaşam
    • 03.08.2020 11:52
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    • 03.08.2020 11:52
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    'deki dehşetinin ardından şoke eden görüntü! Yine ortaya çıktılar

    'de bir vatandaşın park ücreti nedeniyle tarafından bıçaklanmasının ardından, değnekçilerin bölgedeki işgalinin devam ettiği ortaya çıktı. Belediyeye ait yol üstü parkları mesken edinen değnekçiler araçlarını park eden vatandaşlardan ücret alırken görüntülendi.

    Taksim'de geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın park ücreti nedeniyle değnekçi tarafından bıçaklanması olayının yaşanmasına rağmen değnekçilerin işgali devam ediyor. Belediyeye ait yol üstü parkları mesken edinen değnekçiler araçlarını park eden vatandaşlardan ücret alırken görüntülendi.



    Beyoğlu Taksim'de geçtiğimiz günlerde yol üstüne aracını park eden Volkan Hacısüleymanoğlu, park ücreti isteyen değnekçi ile aralarında çıkan kavga sonucu bıçaklanmıştı. Olay sonrası Hacısüleymanoğlu'nun hastaneye kaldırılmış, Beyoğlu polisi tarafından kısa sürede yakalanan zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    Olayın ardından yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Taksim ve çevresindeki belediyeye ait park yerlerinde değnekçi işgali devam ediyor. Değnekçilerin aracını park eden vatandaşlardan para talep etmesi ve ücret alması İHA kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
    Haberler Yaşam Taksim'deki değnekçi dehşetinin ardından şoke eden görüntü! Yine ortaya çıktılar
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