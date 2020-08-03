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    • 03.08.2020 09:52
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    • 03.08.2020 09:52
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    Son dakika: 'ta iki grup arasında

    Son dakika haberi! 'ta iki grup arasında 'laf atma' sebebiyle başlayan kavgada açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı. Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

    Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga

    'ta iki grup arasında 'laf atma' sebebiyle başlayan kavgada açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı. Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.




    Olay, 30 Temmuz Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Esenyurt Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki grup arasında 'laf atma' sebebiyle tartışma başladı. Meydanda başlayan tartışma ara sokakta ya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu ismi öğrenilemeyen bir kişi bacağından vuruldu.




    Kavgaya ilk müdahaleyi o sırada meydanda görev yapan bekçiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı kişi, arkadaşlarının otomobiliyle hastaneye kaldırıldı.



    Ekipler, kavgaya karıştıklarını belirlediği 3 kişiyi yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alarak Esenyurt Polis Merkezi'ne götürdü.

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