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    • 04.08.2020 06:49
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    • 04.08.2020 06:49
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    Son dakika: 'da sahte doktor kırmızı reçeteyle ilaç almak istediği sırada yakalandı

    Son dakika haberine göre, 'da, kırmızı reçeteyle satılan ilaçlardan almak istediği sırada sahte doktor olduğu anlaşılan kişi gözaltına alındı. Şüpheli, kendisinin Ç.Ü. uzman doktor olduğunu belirtip steteskopunu göstererek polisi ikna etmeye çalıştı.

    Adana'da sahte doktor yakayı ele verdi!

    'da, kırmızı reçeteyle satılan ilaçlardan almak istediği sırada sahte doktor olduğu anlaşılan kişi gözaltına alındı.

    Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen, boynunda steteskop bulunan ve kendisini doktor olarak tanıtan kişinin kimlik göstermeden ilaç almak istemesi üzerine durum hastane polisine bildirildi.

    Şüpheli, kendisinin Ç.Ü. uzman doktor olduğunu belirtip steteskopunu göstererek polisi ikna etmeye çalıştı.

    Şüphelinin yaka kartının sahte olduğunu belirleyen polis, bu kişiyi gözaltına aldı.

    Ekiplerce yapılan detaylı incelemede Arif Gökçek adına sahte yaka kartı bulunan kişinin A.G. olduğu tespit edildi.

    Şüphelinin hastaneden kırmızı reçeteyle satılan ilaçlardan almak istediğini belirleyen ekipler, A.G'yi polis merkezine götürdü.


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