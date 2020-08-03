Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 03.08.2020 14:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.08.2020 14:38
    ABONE OL

    HAVA DURUMU | tarih verip uyardı! Yanacağız!

    Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Kurban Bayramı'nın ardından hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde 5 Ağustos'tan hafta sonuna kadar hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde olacağı belirtildi.

    Meteoroloji tarih verip uyardı! Yanacağız!

    ve 'te 2 ila 4, 'da 3 ila 5, 'de ise 6 ila 8 derece sıcaklık artışı beklendiği duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde 6-7 Ağustos günleri, vatandaşlarımızın, özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın, sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları önem arz etmektedir.

    Ayrıca tarımla uğraşan vatandaşlarımızın da ürünlerini ve çiftlik hayvanlarını sıcak havanın olumsuz etkilerinden korumak amacıyla dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteoroloji tarih verip uyardı! Yanacağız!
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri