Günlük burç yorumları – 3 Ağustos 2020 Pazartesi

Bugün burçları meler bekliyor? İşte 03 Ağustos 2020 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ: İşinizle ilgili yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak. Venüs burcunuzda geri gitmeye başlıyor. Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra bir çoğundan vazgeçebilirsiniz.BOĞA: Değişim içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi artırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor.İKİZLER: Uzun süredir beklediğiniz bir takım fırsatların oluştuğunu görmek sizi mutlu edecektir. Yanlış anlaşılmalar sonucu; kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz.Sorunun dibine inmenizde yarar var.YENGEÇ: Aile içi sorunlar tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınızı ortaya koymalısınız. Birtakım sorunları içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor.ASLAN: Yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız.Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün.BAŞAK: Maddi sorunların gündemi kapsamasıyla düşünceleriniz allak bullak olabilir.Beklenmeyen harcamalar karşısında sinirlenmeyin. Çözüm bekleyen ödemeleriniz için gerekli şartları oluşturun.TERAZİ: Düşüncelerinizi şekillendirmekte fayda var. Sakin kalmalı ve sinirlenmemelisiniz.Acil durumlar için karşınızdaki kişilere de fazla yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için kendinizi kapatabilirsiniz.AKREP: Düşüncelerinizi yoğunlaşmış durumda.Her şeyin altı yapısı incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişinin üzerinde gereksiz bir kıskançlık duyguları ile bunaltabilirsiniz.YAY: Hayatınıza yeni insanlar girebilir ve değişik guruplardan iş teklifleri alabilirsiniz.Karşınıza çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz.Çevresel koşullarınızı, arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz.OĞLAK: Kariyerinizle ilgili sıkıntılı bir dönemdesiniz.Mesleki konularda yapacağınız atılımlar havada kalabilir. Bu sıralar düşünceleriniz paylaşmak istemeyeceksiniz.Nostaljik duygularınız ortaya çıkacaktır.KOVA: Yurt dışı seyahatleriniz gündeme gelecek.Görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları sizinle aynı olabilir. Onlara dost olma şansı verebilirsiniz. Takıldığınız konulara sarılmanızda fayda var.BALIK: Dengenizin bozulmasından yana değilsiniz.Maddi konularda Neptün'ün geri hareketi sizi de etkileyecek. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız.