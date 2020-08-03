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    • 03.08.2020 09:09
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    Günlük burç yorumları – 3 Ağustos 2020 Pazartesi

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 3 Ağustos 2020 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Bugün burçları meler bekliyor? İşte 03 Ağustos 2020 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    KOÇ: İşinizle ilgili yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak. Venüs burcunuzda geri gitmeye başlıyor. Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra bir çoğundan vazgeçebilirsiniz.

    BOĞA: Değişim içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi artırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor.

    İKİZLER: Uzun süredir beklediğiniz bir takım fırsatların oluştuğunu görmek sizi mutlu edecektir. Yanlış anlaşılmalar sonucu; kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz.
    Sorunun dibine inmenizde yarar var.

    YENGEÇ: Aile içi sorunlar tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınızı ortaya koymalısınız. Birtakım sorunları içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor.

    ASLAN: Yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız.
    Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün.

    BAŞAK: Maddi sorunların gündemi kapsamasıyla düşünceleriniz allak bullak olabilir.
    Beklenmeyen harcamalar karşısında sinirlenmeyin. Çözüm bekleyen ödemeleriniz için gerekli şartları oluşturun.

    TERAZİ: Düşüncelerinizi şekillendirmekte fayda var. Sakin kalmalı ve sinirlenmemelisiniz.
    Acil durumlar için karşınızdaki kişilere de fazla yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için kendinizi kapatabilirsiniz.

    AKREP: Düşüncelerinizi yoğunlaşmış durumda.
    Her şeyin altı yapısı incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişinin üzerinde gereksiz bir kıskançlık duyguları ile bunaltabilirsiniz.

    YAY: Hayatınıza yeni insanlar girebilir ve değişik guruplardan iş teklifleri alabilirsiniz.
    Karşınıza çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz.
    Çevresel koşullarınızı, arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz.

    OĞLAK: Kariyerinizle ilgili sıkıntılı bir dönemdesiniz.
    Mesleki konularda yapacağınız atılımlar havada kalabilir. Bu sıralar düşünceleriniz paylaşmak istemeyeceksiniz.
    Nostaljik duygularınız ortaya çıkacaktır.

    KOVA: Yurt dışı seyahatleriniz gündeme gelecek.
    Görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları sizinle aynı olabilir. Onlara dost olma şansı verebilirsiniz. Takıldığınız konulara sarılmanızda fayda var.

    BALIK: Dengenizin bozulmasından yana değilsiniz.
    Maddi konularda Neptün'ün geri hareketi sizi de etkileyecek. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız.

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