Tulum giymek biraz cesaret istiyor ama kısa, uzun, desenli veya düz modeller farklı birer seçenek olarak her zaman ilgimizi çekiyor.
TULUM SATIN ALIRKEN…
Uzun boyluysanız, geniş paçalı tulumlar tam size göre!
Boyunuz kısa ise tercihiniz dar ve kısa modellerden yana olsun.
Eğer çok zayıfsanız, hiç çekinmeden fırfırlı, pilili tulumlara yönelebilirsiniz.
Çizgili kumaşlarda çizgilerin boyuna olmasına dikkat edin.
Tulumunuzu bir ceket veya gömlekle kombinleyebilirsiniz.
GÜNÜN YILDIZLARI
Temiz ve pürüzsüz bir cilt için bakım ürünleri…
ÇÖPTEN NIKE!
NIKE'IN fabrikaların üretim alanlarındaki ve tüketicilerin atıklarından yararlanarak oluşturduğu deneysel ayakkabı koleksiyonu "Space Hippie", 4 farklı modelden oluşuyor. Yüzde 85-90 oranında şişeler, tişörtler ve iplik atıklarından geri dönüştürülmüş ürünler, SNKRS, SNEAKERS uygulamalarında satışa sunuluyor.
AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ
TULUM SATIN ALIRKEN…
Uzun boyluysanız, geniş paçalı tulumlar tam size göre!
Boyunuz kısa ise tercihiniz dar ve kısa modellerden yana olsun.
Eğer çok zayıfsanız, hiç çekinmeden fırfırlı, pilili tulumlara yönelebilirsiniz.
Çizgili kumaşlarda çizgilerin boyuna olmasına dikkat edin.
Tulumunuzu bir ceket veya gömlekle kombinleyebilirsiniz.
GÜNÜN YILDIZLARI
Temiz ve pürüzsüz bir cilt için bakım ürünleri…
ÇÖPTEN NIKE!
NIKE'IN fabrikaların üretim alanlarındaki ve tüketicilerin atıklarından yararlanarak oluşturduğu deneysel ayakkabı koleksiyonu "Space Hippie", 4 farklı modelden oluşuyor. Yüzde 85-90 oranında şişeler, tişörtler ve iplik atıklarından geri dönüştürülmüş ürünler, SNKRS, SNEAKERS uygulamalarında satışa sunuluyor.
AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ