Tulum giymek biraz cesaret istiyor ama kısa, uzun, desenli veya düz modeller farklı birer seçenek olarak her zaman ilgimizi çekiyor.Uzun boyluysanız, geniş paçalı tulumlar tam size göre!Eğer çok zayıfsanız, hiç çekinmeden fırfırlı, pilili tulumlara yönelebilirsiniz.Tulumunuzu bir ceket veya gömlekle kombinleyebilirsiniz.Temiz ve pürüzsüz bir cilt için bakım ürünleri…fabrikaların üretim alanlarındaki ve tüketicilerin atıklarından yararlanarak oluşturduğu deneysel ayakkabı koleksiyonu "Space Hippie", 4 farklı modelden oluşuyor. Yüzde 85-90 oranında şişeler, tişörtler ve iplik atıklarından geri dönüştürülmüş ürünler, SNKRS, SNEAKERS uygulamalarında satışa sunuluyor.