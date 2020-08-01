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    • Yaşam
    • 01.08.2020 Gazete
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    Sararan ları beyazlatmak için ne yapmak gerekir? | Pratik bilgiler

    Sigaradan sararan larınıza karşı çaresiz değilsiniz. olarak diş macunu ile tırnaklarınızı fırçalarsanız kısa sürede beyazladığını göreceksiniz.

    Beyaz tırnaklar
    Sigaradan sararan larınıza karşı çaresiz değilsiniz. olarak diş macunu ile tırnaklarınızı fırçalarsanız kısa sürede beyazladığını göreceksiniz.

    VİTAMİNİ ARTTIRIN
    Limon C vitamini deposudur. Ancak vitamini arttırmak için bir formül var. Eğer limonu buzlukta dondurursanız limon suyunda bulunan vitamini 5-10 kat artırabilirsiniz.



    EYVAH HIÇKIRIK
    Birçok kez başımıza gelmiştir. Hıçkırık tuttuğu zaman, nefesinizi 15 saniye kadar tuttuktan sonra 3 kere yutkunun. Kısa süre içinde hıçkırığınız kesilecektir.

    NEMDEN KORUYUN
    Makyaj malzemelerinizi banyoda saklamak rahatlıktır. Isı ve nem etkenleri, makyaj malzemelerinin bozulmasına yol açacaktır. Bu yüzden, onları nemden uzak tutun.
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