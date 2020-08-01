Sigaradan sararan tırnaklarınıza karşı çaresiz değilsiniz. Öncelikli olarak diş macunu ile tırnaklarınızı fırçalarsanız kısa sürede beyazladığını göreceksiniz.
VİTAMİNİ ARTTIRIN
Limon C vitamini deposudur. Ancak vitamini arttırmak için bir formül var. Eğer limonu buzlukta dondurursanız limon suyunda bulunan vitamini 5-10 kat artırabilirsiniz.
EYVAH HIÇKIRIK
Birçok kez başımıza gelmiştir. Hıçkırık tuttuğu zaman, nefesinizi 15 saniye kadar tuttuktan sonra 3 kere yutkunun. Kısa süre içinde hıçkırığınız kesilecektir.
NEMDEN KORUYUN
Makyaj malzemelerinizi banyoda saklamak rahatlıktır. Isı ve nem etkenleri, makyaj malzemelerinin bozulmasına yol açacaktır. Bu yüzden, onları nemden uzak tutun.
VİTAMİNİ ARTTIRIN
Limon C vitamini deposudur. Ancak vitamini arttırmak için bir formül var. Eğer limonu buzlukta dondurursanız limon suyunda bulunan vitamini 5-10 kat artırabilirsiniz.
EYVAH HIÇKIRIK
Birçok kez başımıza gelmiştir. Hıçkırık tuttuğu zaman, nefesinizi 15 saniye kadar tuttuktan sonra 3 kere yutkunun. Kısa süre içinde hıçkırığınız kesilecektir.
NEMDEN KORUYUN
Makyaj malzemelerinizi banyoda saklamak rahatlıktır. Isı ve nem etkenleri, makyaj malzemelerinin bozulmasına yol açacaktır. Bu yüzden, onları nemden uzak tutun.