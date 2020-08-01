Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 01.08.2020 15:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.08.2020 15:40
    ABONE OL

    'daki ünlü et restoranında inanılmaz olay! Çorbanın içinden çıkan cam yaraladı

    'da bulunan ünlü bir et restoranında akılalmaz bir olay yaşandı. İddiaya göre sipariş veren bir müşterinin çorbasından cam parçası çıktı. Cam parçasının bir kısmını yutan müşteri yaralanırken, yaşanan skandalın ardından ünlü restoranın yetkilisi hakkında dava açıldı.

    Ünlü restoranda skandal! Çorbanın içinden çıkan cam yaraladı

    Ahmet D. ve 3 arkadaşı geçtiğimiz günlerde ünlü bir et restoranına gitti. Burada sipariş veren 3 arkadaş ana yemek öncesi çorba istedi. Masaya gelen çorbayı içmeye başlayan Ahmet D., bir anda boğazına bir şeyin takıldığını fark ederek arkadaşlarından yardım istedi. Revire götürülen genç adamın boğazından porselen parçası çıktı.

    YARGILAMA BAŞLADI
    Hastaneye giderek tedavi olan genç adam şikayetçi olunca savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç adamın yapılan tedavi sonrası basit şekilde yaralandığına dair rapor verildi. 3 arkadaşının tanıklığı sonrası genç adamın yaralanmasıyla ilgili restoran müdürü hakkında iddianame düzenlendi.

    "BAŞKA ŞİKAYET OLMADI"
    Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan restoran müdürü, "Biz çorbalarımızı süzme şeklinde yaparız. Günde 2 bin kişiye hizmet veriyoruz ve hiçbir şikayet almadık. Çorbadan cam parçası çıkmasını kabul etmiyorum. Çıkan parça camdan ziyade plastik porselen gibi bir şeydi. Ben ambulans çağırmayı teklif ettim fakat genç adam restorandan ayrılıp kendisi tedavi oldu. Bir parçayı da yuttuğunu beyan etti. Olay günü beyefendi dışından başka kimse şikayetçi olmadı" diye konuştu. Olayla ilgili dava sürüyor.

    Dilek Yaman/Sabah

    Haberler Yaşam İstanbul'daki ünlü et restoranında inanılmaz olay! Çorbanın içinden çıkan cam yaraladı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri