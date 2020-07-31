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    • Yaşam
    • 31.07.2020 14:28
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    • 31.07.2020 14:28
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    'ta ambulans takla attı: 3 yaralı

    'ta, hasta sevkinden dönerken sürücüsünün kontrolünden çıkan ambulans, taklalar atarak şarampole devrildi. Kazada 2 sağlık personeli ile şoför yaralandı.

    Ambulans takla attı: 3 yaralı

    Kaza, saat 05.30 sıralarında E-88 karayolu Kuyumcu köyü yakınlarında meydana geldi. Yerköy Devlet Hastanesi'ne hasta götüren Muharrem D. yönetimindeki 66 SB 171 plakalı ambulans, dönüş yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp taklalar atarak şarampole devrildi.

    Kazada, ambulans şoförü Muharrem Düzgören ile sağlık görevlileri Gülsel Arslan ve Tuğba Ceylan yaralandı.

    Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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