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    • 31.07.2020 10:41
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    • 31.07.2020 10:41
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    Sevgiliye ısrarla gönderilen çiçek sebebi sayıldı!

    ye gönderilen çiçek, çikolata ve çeşitli hediyeler ‘’ sebebi olarak sayıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açılan bir davada, genç kadının ısrarla gönderilen hediyelerden rahatsız olduğu ve bu durumun genç kadına karşı işlenmiş bir taciz suçu olduğu anlatıldı. Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberi...

    Sevgiliye ısrarla gönderilen çiçek taciz sayıldı!

    ye gönderilen çiçek, çikolata ve çeşitli hediyeler sebebi olarak sayıldı. N.H., isimli genç kadın R.Ç., isimli genç adam ile sevgiliydi. Çift ayrıldıktan sonra genç adam ayrılığı hazmedemedi ve sevgilisinin peşinden koşmaya devam etti.

    ÇİÇEK, ÇİKOLATA, HEDİYE TACİZ
    İddiaya göre, sevgilisi ile tekrar barışmak isteyen R.Ç., genç kadının ikametine çiçek, çikolata gibi hediyeler göndermeye başladı. Hediyelerin üzerinde, "Eski günlerin hatırına benimle bir kez daha buluşur musun?" şeklinde yazılar yazıyordu. N.H., eski sevgilisinin kendisine gönderdiği çiçek ve çikolatalardan bunalınca savcılığa başvurdu. Savcılık tarafından ifadesi alınan genç adam hediyeleri gönderdiğini, amacının sevgilisiyle son kez konuşmak olduğunu belirtip suçunu kabul etti.

    DAVA AÇILDI
    Savcılık genç adamın gönderdiği çeşitli hediyelerle tacize maruz kalan genç kadının ihbarı üzerine sevgili hakkında iddianame düzenledi. 3 yıla kadar hapsi istenen genç adam ilerleyen günlerde 'nde yargılanacak.

    Sabah/ Dilek Yaman

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