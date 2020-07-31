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    • Yaşam
    • 31.07.2020 Gazete
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    Kazaklar çekmesin |

    Pamuklu giysilerinizin çekmemesi için önemli bir uyarı. İlk yıkamada bir gece soğuk suyun içerisinde bekletin, sonra yıkayın, çekmeyeceklerdir. İşte hayatınızı kolaylaştıracak ...

    Kazaklar çekmesin

    Pamuklu giysilerinizin çekmemesi için önemli bir uyarı. İlk yıkamada bir gece soğuk suyun içerisinde bekletin, sonra yıkayın, çekmeyeceklerdir.

    BAHARAT ÇOK RAHAT
    Tüm     baharatlarınızı kesinlikle buzdolabında saklamalısınız. Böylelikle renklerini hatta lezzetlerini kaybetmezler. Dayanıklılıkları da artar...

    TENCERE-TAVA
    Yeni     bir tava satın aldığınızda ilk önce içinde bir miktar sirke kaynatın. Bu işlem ilerde kızartmalarınızın tavaya veya tencereye yapışmasını önleyecektir.

    TAZE YUMURTA
    YUMURTANIN     taze olup olmadığını su dolu bir bardak kullanarak anlayabilirsiniz. Yumurta dibe çökerse tazedir. Birkaç günlük yumurta bardağın ortasına, bayat yumurta ise su yüzeyine çıkacaktır.

    AYAKLAR ŞİŞMESİN
    Eğer ayaklarınız çok ısınıp şişiyorsa onları saatlerce sıcak suda bekletmeye gerek yok. Kolonya ile ovalayın yeter. Ayrıca her sabah birkaç damla zeytinyağı ile de ovalayabilirsiniz.
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