Kazaklar çekmesin

TENCERE-TAVA

Yeni bir tava satın aldığınızda ilk önce içinde bir miktar sirke kaynatın. Bu işlem ilerde kızartmalarınızın tavaya veya tencereye yapışmasını önleyecektir.

TAZE YUMURTA

YUMURTANIN taze olup olmadığını su dolu bir bardak kullanarak anlayabilirsiniz. Yumurta dibe çökerse tazedir. Birkaç günlük yumurta bardağın ortasına, bayat yumurta ise su yüzeyine çıkacaktır.

AYAKLAR ŞİŞMESİN

Eğer ayaklarınız çok ısınıp şişiyorsa onları saatlerce sıcak suda bekletmeye gerek yok. Kolonya ile ovalayın yeter. Ayrıca her sabah birkaç damla zeytinyağı ile de ovalayabilirsiniz.