Vatandaşlar da durdurmak için boğanın peşine düştü. Bu sırada bir vatandaşın boğanın kuyruğunu tutarak yavaşlatmaya çalıştığı görüldü. Bir başka vatandaş ise boğayı durdurmak isterken yere düştü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Vatandaşların uzun uğraşları sonucunda boğayı yakaladıkları öğrenildi.