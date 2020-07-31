Bursa'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza, saat 11.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Şipali Mahallesi'nde meydana geldi. Şipali Mahallesi'nden İnegöl yönüne giden Sümmani Bayram (43) yönetimindeki 16 AC 9607 plakalı otomobil, ters yönden gelen Muhammed Genç (31) yönetimindeki 16 LPM 91 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 otomobil savruldu.





Kazada otomobilde sıkışan sürücüler ile yolcu Bedri Seymen (50) için itfaiye arama kurtarma ekipleri ve 112 Acil'e haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları kurtardı. 3 yaralı da ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.