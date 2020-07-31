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    • 31.07.2020 16:40
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    • 31.07.2020 16:40
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    Bayramın ilk günü kahreden haber! Eşini elleri ile toprağa verdi!

    'nın Kemer ilçesinde denizde hayatını kaybeden , memleketi 'te defnedildi. Eşini kendi elleriyle mezara koyan polis memurunun eşi, oğluna sarılarak acısını dindirmeye çalıştı.

    Bayramın ilk günü kahreden haber! Eşini elleri ile toprağa verdi!

    Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Şubesinde görevli 30 yaşındaki , tatil için eşi Seyit (32) ve oğlu Özgür ile birlikte Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'nde çadır kurdu. Gece sahilde denize giren Özdoğan, hayatını kaybetti.

    Evliliklerinin 10'uncu yıl dönümünü kutlayan polis memuru Özdoğan'ın ölümü ailesini yasa boğdu. Özdoğan'ın yakınlarına teslim edilen cenazesi memleketi 'e getirildi. Özdoğan için Mescidi Aksa Camsi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.

    Cenazeye Özdoğan'ın ailesinin yanı sıra, Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve meslektaşları katıldı. Cenazede Ozdoğan'ın annesi Gülser ve babası Durmuş Doymuş ayakta durmakta zorlandı.

    Özdoğan'ın naaşı cenaze aracından tören mangası tarafından alınarak, cenaze namazı kılındı. Özdoğan'n naaşı tören mangası tarafından tekrar cenaze aracına konulurken, hayatını kaybeden polis memurunun eşi ise çocuğuna sarılarak gözyaşı döktü.

    Özdoğan, Beşbinevler Mahallesi Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında defnedildi. Burada polis memurunun eşi Seyit Özdoğan, eşini kendi elleriyle toprağa koydu.

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