Van'ın Erciş ilçesinde büyük korku! Her taşın altında çıkıyor 1 metre zıplayabiliyor

'HANGİ TAŞI KALDIRSAK ALTINDAN AKREP ÇIKIYOR'

Gece yatağında uyurken sol kolunda şiddetli bir ağrı hissederek uyandığını belirten Meryem Beder, "Önce rüya olduğunu düşündüm. Eşime durumu anlattım. Kolumu açıp baktığımda yoğun bir kızarıklık olduğunu ve kolumda akrebin kuyruğunu gördük. Eşim yastığı kaldırdığında altında bir akrep olduğunu fark ettik.

Önce eşim resmini çekti ve daha sonra terlik alıp onu etkisiz hale getirdi. Hemen babamlara haber verdik, beni Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Orada doktorlar müdahale etti. Çektiğimiz resmi doktorlara gösterdik. Zehirli bir akrebin ısırdığını ve dikkatli olmamızı söyledi. 2 yıl önce de küçük çocuğum Arda'yı sokarak hastanelik etmişti.