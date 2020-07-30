OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ VE FERİBOTTA YOĞUNLUK YOK

İstanbul- İzmir Otoyolu'nu kullanmak isteyen tatilciler ise Osmangazi Köprüsü'nü rahat şekilde geçerek yollarına devam etti.

Eskihisar- Topçular Feribot hattını kullanmak isteyenler ise Eskihisar İskelesi'nde kısa süreli beklemenin ardından feribota binerek yollarına devam etti.