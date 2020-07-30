Son dakika: İş insanından eşine kan donduran tehdit: Biraz sonra oğlun gelecek seni öldürecek





"BİZİM ŞARTLARIMIZA UYACAKSIN. YOKSA SENİ ÖLDÜRÜP NEHRE ATARIZ"

Jale Ç. "Kayınpederim evden çıkmıyor ve tehdit ediyor. 31 yıllık gelinleriyim ona bir sürü torun verdim. 'Bir sürü evimiz var ama sana vermeyeceğiz. Seni de bur da oturtmayacağım.' Mağdurum, dışardayım param yok deyince de. Bizim şartlarımıza uyacaksın yoksa seni öldürüp nehre atacaz dedi. Kayınçom bu arada beni ve avukatımı da tehdit ettiyor. Belki çok kısa bir süre sonra öldürüleceğim. Torunlarım çocuklarım ne yapacak. Ben 3 erkekle nasıl başedecem. Eşim uzaklaştırma kararı olduğu için gelemedi ama kardeşi ve babası beni daha fazla tehdit etti. Ölsem de mahkeme kararımdan vazgeçmeyeceğim. Bu eve girersen ölüm çıkar. Belki çok kısa bir süre sonra öldürüleceğim.





