İstanbul'da tarihi çarşıda bayram yoğunluğu

"HEPİMİZ ÖLECEĞİZ"

Fiyatları uygun olduğu için Mısır Çarşısı'na alışverişe gelen Sıdıka Yalçın, korktuğunu dile getirdi. Yalçın, "Öleceğiz. Hepimiz öleceğiz. Kalabalığa girdim. Korkuyorum ama mecburen girdim. Ama baksana halime mecburum. Çok berbat durum. Bak kimsede maske yok. Kaçtım ama yine aynı yani değişen bir şey yok. Sonumuz hiç iyi değil. Burası ucuz diye peynir aldım. Mecbur geldim" ifadelerini kullandı.

"ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSİN"

Kalabalığa dikkat çeken Mehmet Yazı ise, "Manzara berbat. Ben de çok durmadım kahve aldım çıkıyorum. Bu şekilde çok zor. Yukarılar daha kalabalık. Allah sonumuzu hayır etsin" diye konuştu. Alışveriş için gelen bir başka kişi ise, "Bu kalabalık beni çok korkutuyor. Az önce önümdeki bir adam hapşırdı, öksürdü. Bu da beni düşündürdü. Mecburen geldim. Alışveriş yaptım. Ama manzara kötü" ifadelerini kullandı.