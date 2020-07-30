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    • 30.07.2020 22:38
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    • 30.07.2020 22:38
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    'da korkunç : Emine'yi hayattan kopardı

    'da S.Y. (22), tartıştığı eşi 'nu (20) pompalı vurarak öldürdü. S.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Ankara'da korkunç cinayet: Emine'yi 20 yaşında hayattan kopardı

    Olay, saat 15.30 sıralarında Keçiören ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Kadizade Rumi Caddesi üzerindeki bir apartmanda oturan S.Y. ve eşi çifti arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y., pompalı tüfekle eşi Emine Yanıkoğlu'na 2 el ateş etti. Emine Yanıkoğlu kanlar içinde kalırken, silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



    Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Emine Yanıkoğlu'nu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Büro Amirliği ekiplerince suç aleti ile birlikte gözaltına alınan S.Y.'nin ifade işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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