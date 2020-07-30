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    • Yaşam
    • 30.07.2020 16:48
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    • 30.07.2020 16:48
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    18 yaşındaki genç kız babasının silahıyla etti

    'in Artuklu ilçesinde bir evden gelen sesler üzerine komşular ekiplere haber verdi. 18 yaşındaki Berfin'in evde babasına ait tabancayla yaşamına son verdiği bildirildi.

    Genç kızın feci ölümü! Silahı alıp...

    Olay, sabah saatlerinde merkez Artuklu ilçesinde meydana geldi. Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Berfin A., evde kimse olmadığı sırada babasına ait tabancayla a kalkıştı. Komşular, evden gelen silah sesi üzerine, ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tabancayla intihar girişiminde bulunan Berfin A.'yı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Berfin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

    Genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis, Berfin'in intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

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