Yapmacık olmayın doğal davranın! İşte mutlu evliliğin sırları...

iltifat kabul etmeyi bilmeyen insanlar veya iltifat aldığında tuhaf tepkiler veren insanlar var mı? Bunun temelinde çoğunun şimdiye kadar karşılığında bir beklenti olmaksızın iltifat almamaları yatıyor. Bu yüzden karşılık beklemeden iyi şeyler söyleyen insanlara güvenmekte zorlanıyorlar. Eğer karşınızdaki insandan hediye aldığınızda veya iyi şeyler duyduğunuzda borçlu gibi hissediyorsanız bu konuda pratik yapmanız gerekebilir. Karşınızdaki insanın sizi siz olduğunuz için sevdiğini hatırlayın. İlişkilerde de bu konu hassas öneme sahip.Çünkü ilişki sırasında kendini ve zihnini serbest bırakmayı ve karşınızdaki insan sizi mutlu etmeye çalışırken hissettiklerinizi olduğu gibi aktarmayı ifade ediyor. Unutmayın, iki taraf da rahat ve doğal davranmadığı sürece dürüst bir ilişki yaşanmaz. Sağlıklı ilişki için eşinizden başka insanlarla da. Mutlaka bir "en iyi dostunuz" olsun. En iyi dostunuzun eşiniz olması gerekmiyor. Çünkü böyle olduğunda gizemin kaybolduğundan şikayet ediyorsunuz. Kendi ilgi alanlarınıza eğilin. Her zaman onun istediği filme gitmeyin. Eşiniz istemese bile seyahate çıkın. Öğle arasında herkesle yemeğe çıktığınız gibi bir gün deBu değişiklik, ilişkinize heyecan katacaktır.