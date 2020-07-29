Günlük burç yorumları – 29 Temmuz 2020 Çarşamba





İKİZLER: ORTAKLIKLAR konusunda fazla cesur davranmamalı ve işinizi götürmelisiniz.

Yeni başlangıçlar yapmak için gerekli enerjiye sahip olmanıza rağmen, araştırmacı yönünüz sizi yavaşlatacaktır. Aşk hayatınızda mutlu etmek ve mutlu olmaya eşit değer verdiğiniz için günün sonunda kendiniz de mutlu olmuş olabileceksiniz.





YENGEÇ: DUYGULARNIZ ve istekleriniz değişiyor. Gizli inatçılığınızı kullanmak için uygun bir gün değil. Size uygun aktivitelerin bulunduğu ortamlarda doğal yapınızı korursanız, çekiciliğiniz etkili olacak. Akşam saatlerinde partnerinize zaman ayırmayı tercih edebilirsiniz. Sosyal açıdan olumlu bir süreçten geçiyor ve çevrenizi oldukça genişletiyorsunuz.