Günlük burç yorumları – 29 Temmuz 2020 Çarşamba

Bugün burçları meler bekliyor? İşte 28 Temmuz 2020 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ: BUGÜN, maddi konularda çok hızlı hareket ediyorsunuz. Düşünmeden yaptığınız hareketlerin sonucu sizi üzmesin.
Girişimci yapınız sayesinde kötü koşullarda daha cesaretli davranacaksınız. Sosyal çevrenizin genişlediği, aşk ilişkinize layığında önem verdiğiniz bir gündesiniz. Partneriniz ilginizden oldukça memnun ve mutlu olacak.
BOĞA: SORUMLULUKLARINIZ konusunda aşırı titiz davranıyorsunuz. Hata yapmaktan çekiniyor ve düşüncelerinizi toparlamakta sorun yaşamak istemiyorsunuz. Hırslı yapınız ve sezgileriniz güçlenebilir. Kusurlarınızı düzeltmek, eksiklerinizi tamamlamak için uygun bir gündesiniz. Duygusal olarak kendinizi tamamlanmış hissedebileceğiniz evreden geçiyorsunuz.
İKİZLER: ORTAKLIKLAR konusunda fazla cesur davranmamalı ve işinizi götürmelisiniz.
Yeni başlangıçlar yapmak için gerekli enerjiye sahip olmanıza rağmen, araştırmacı yönünüz sizi yavaşlatacaktır. Aşk hayatınızda mutlu etmek ve mutlu olmaya eşit değer verdiğiniz için günün sonunda kendiniz de mutlu olmuş olabileceksiniz.
YENGEÇ: DUYGULARNIZ ve istekleriniz değişiyor. Gizli inatçılığınızı kullanmak için uygun bir gün değil. Size uygun aktivitelerin bulunduğu ortamlarda doğal yapınızı korursanız, çekiciliğiniz etkili olacak. Akşam saatlerinde partnerinize zaman ayırmayı tercih edebilirsiniz. Sosyal açıdan olumlu bir süreçten geçiyor ve çevrenizi oldukça genişletiyorsunuz.
ASLAN: DUYGULARINIZDA sabit davrandığınız zaman çevrenizle ilgili olaylara çekimser davranıyorsunuz. Kuşkucu yönlerinizi törpülemeli ve çevrenize dikkatlice şans vermenin tam zamanı. Sosyal açıdan olumlu bir süreçtesiniz. Hem aşk hem arkadaşlık ilişkilerinde zamana bırakmak istediğiniz konular kendiliğinden hızlanabilir.
BAŞAK: KARŞILIKLI ilişkilerinizde geleneksel davranmaktan hoşlanmadığınız bir gün. İstekleriniz ve yaşamınızla ilgili bazı sorunlarla tek başına mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. Bugünlerde hem iş hem özel hayatınızda empati yeteneğinizin artması ile beraber insanlarda daha çok aynı ortamda bulunabilirsiniz.
TERAZİ: YAKIN çevrenizle ilgili paylaşımlarınızın pozitif geliştiği zaman, enerjinizin daha da yükseldiğini hissediyorsunuz. Kombinasyon işlerin sizi yoracağını bile bile, birçok işe soyunacaksınız. Bugünlerde arzularınıza giden yolda hızlı hareket etmek isteyebilirsiniz. Kendinizi sosyal hissettiğiniz ve çevrenizle keyifli vakit geçirdiğiniz gündesiniz.
AKREP: DUYGULARINIZDA geçici bir karamsarlık söz konusu. Yollarla ilgili bir sürprize hazırlıklı olmalısınız. Bugün, kararlarınızda istemediğiniz değişimler olabilir. Önlemlerinizi şimdiden almalısınız. İkili ilişkilerde problemleri çözmek ve partnerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz bu da iş ya da herhangi bir konudaki disiplininizi olumsuz yönde etkileyebilir.
YAY: OLAYLARIN arkasında farklı nedenler ararken, bulunduğunuz noktadan çok uzaklaşıyorsunuz. Takıntılarınız yanlış kararlar almanıza neden oluyor. Bazı görüşmeleriniz olumlu sonuç verecek. Yalnız olan Yay'lar kalbinizde biri varsa konuşmaktan çekinmeyin. Hayatınızın kararla alakalı temellerini atmak için oldukça uygun bir gündesiniz.
OĞLAK: MADDİ konularda kendinizi güvenli hissetmek için yaptığınız çalışmalar karşılıksız kalmayacak. Çalışmalarınızda özgürce hareket etmek istiyorsunuz. Diş ve kemik kontrollerinizi ihmal etmeyin. Bugünlerde aşk konularında kendinizi oldukça verimli hissedebilirsiniz. Özellikle eski sevgilinizin dönüşü, bir konuda kendini iyi hissetmek için uygun bir dönem.
KOVA: ZİHİNSEL olarak bulunduğunuz ortamdan çok farklı yerlerde olduğunuz için, sizi tenkit edenleri sayısı bir hayli fazla.
Bugün özel arkadaşlarınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacaksınız. Bu aralar borçlarınızı bitirebilir, elinizde para olduğu taktirde birikime başlayabilirsiniz. İş konusunda dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz.
BALIK: YENİ bir çalışma alanına yönelebilirsiniz. Bugün sevdiklerinizle sohbetler yapabilir ve aranızda birlik ve beraberliği güçlendirebilirsiniz.
Çevresel paylaşımlarınız mükemmel gelişiyor. Sosyal açıdan olumlu davranışlar sergilemeniz, güleryüzünüz, yüksek enerjiniz etrafınızda yeni insanların olmasına da vesile olabilir.