Saçlar yazın güneş, deniz ve havuz etkisiyle daha fazla bakım istiyor. Peki, sağlıklı, ipek gibi ve güçlü saçlara sahip olmak için ne yapmalısınız?
BESLEYİN
Güçlü ve parlak saçlar için sağlıklı beslenmeye özen göstermelisiniz. Omega-3 yağ asitleri içeren somon balığı; B5 vitamini içeren yoğurt; A vitamini kaynağı havuç; protein ve saç kırılmasını önleyen biotin içeren yumurta; demir, lif, çinko, Omega-3 zengini yulaf mutlaka beslenme listenizde olmalı. Mercimek, ıspanak, fıstık ve ceviz de saçınıza iyi gelen besinler arasında yer alıyor.
YENİLEYİN
Saçlar ortalama her ay 1-1,5 cm arası uzar, ancak doğal saç yapısıyla, işlem görmüş saç aynı hızla uzamaz. Yüksek ısı, boyama ve diğer saç işlemleri saçınızın ekstra kırılmasına yol açar ve kestirmeniz gereken süreyi kısaltır. Saçlarınızın sağlıklı görünmesi için 3 ayda bir kırıklarınızı aldırmanızda yarar var.
DOĞRU ÜRÜN HANGİSİ?
Saçınızın ihtiyacı olan ürünleri kullanmak çok önemli.
YAŞAM GÜNLÜĞÜ - AYSUN ORHAN
BESLEYİN
Güçlü ve parlak saçlar için sağlıklı beslenmeye özen göstermelisiniz. Omega-3 yağ asitleri içeren somon balığı; B5 vitamini içeren yoğurt; A vitamini kaynağı havuç; protein ve saç kırılmasını önleyen biotin içeren yumurta; demir, lif, çinko, Omega-3 zengini yulaf mutlaka beslenme listenizde olmalı. Mercimek, ıspanak, fıstık ve ceviz de saçınıza iyi gelen besinler arasında yer alıyor.
YENİLEYİN
Saçlar ortalama her ay 1-1,5 cm arası uzar, ancak doğal saç yapısıyla, işlem görmüş saç aynı hızla uzamaz. Yüksek ısı, boyama ve diğer saç işlemleri saçınızın ekstra kırılmasına yol açar ve kestirmeniz gereken süreyi kısaltır. Saçlarınızın sağlıklı görünmesi için 3 ayda bir kırıklarınızı aldırmanızda yarar var.
DOĞRU ÜRÜN HANGİSİ?
Saçınızın ihtiyacı olan ürünleri kullanmak çok önemli.
YAŞAM GÜNLÜĞÜ - AYSUN ORHAN