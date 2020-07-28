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    Günlük burç yorumları – 28 Temmuz 2020 Salı

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 28 Temmuz 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Bugün burçları meler bekliyor? İşte 28 Temmuz 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    KOÇ: İlişkilerinizdeki sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.
    Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz, tepki alırsınız.

    BOĞA: Kuracağınız sağlam dostluklarınızın, ileride yararını göreceksiniz. Çevrenizde uç noktalarda düşünen kişiler var ve sizin için faydalı işler üretebilirler. Yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.

    İKİZLER: Kişisel zevkleriniz için fazla harcama yapıyorsunuz. Bugün, geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Aklınıza gelen ilginç düşünceler için fazla beklemeyin.
    Yaşamı hızlı yakalamak zorundasınız.

    YENGEÇ: İçinizdeki çılgınlıkları saklamaya çalışıyorsunuz.
    Kafanızdan birçok delilik geçiyor.
    Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Bugün her zamankinden farklı bir kişilik içinde olacaksınız.

    ASLAN: Düşünce bazında kalacak olan konular için, çevrenize taviz vermek istemiyorsunuz.
    Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu günde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz.

    BAŞAK: Duygusal ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınız, parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. İkna etme konusunda başarılısınız.
    Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içindesiniz.

    TERAZİ: Hızlı düşünecek ve düşünceleriniz karşı tarafa aktarırken olumlu olacaksınız.
    Yaratıcılığınız konusunda zorluk çekmiyorsunuz.
    Çekimser tavırlarınızı hızlı bir şekilde aşıyorsunuz.

    AKREP: Her anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız çevrenizi olumlu etkiliyor. Seçimleriniz konusunda yapacağınız tercihler için, yardım almak istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili yeni fikirlere açıksınız.

    YAY: Geniş seçim yelpazesi olan bir kişi olarak çevrenize negatifsiniz. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcı bir tutum izliyorsunuz..
    Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz.
    Düşünceleriniz ilginç gelebilir.

    OĞLAK: Duygusal ilişkilerinizde derin düşündüğünüz için; olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, sonra da zor dönüşler yaşıyorsunuz.
    Bugün, bu konuda kendinizi savunmanız gereken noktada çok pasif kalabilirsiniz.

    KOVA: Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz.
    Her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz.
    Özgürlük duygunuz yoğun olsa bile, sürekli bir yerlere ait olma isteği içindesiniz.

    BALIK: Yaşamı doğal akışı içinde değerlendirmeyi öğrenmelisiniz. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, çevrenizi algılama konusunda zorluklar yaşamanıza neden olacaktır.
    Bugün muhalif tavırlar içine girmeyin.

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