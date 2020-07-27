iŞTE KADEM BAŞKANI SALİHA OKUR'UN AÇIKLAMALARINDAN BAŞLIKLAR

KADEM kurulduğu günden bu zamana kadar hak ve adalet mücadelesi içinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadının toplumsal hayatta cinsiyeti sebebiyle karşılaştığı zorlukların engellenmesi için çabalayan bir sivil toplum kuruluşudur.

HİÇBİR ULUSLARARASI METİN TARTIŞILMAZ DEĞİLDİR

Hiçbir uluslararası metni tartışılmaz kabul etmemekle birlikte, şiddetle mücadele çerçevesinde çalışmalarımıza devam ediyor ve bu mücadeleyi konu alan her türlü fikir ve düşünceyi değerlerimiz ve geleceğimiz açısından değerlendirmeye alarak kanaatlerimizi belirtiyoruz.

ASLOLAN ŞİDDETLE MÜCADELEDİR

İstanbul Sözleşmesi ve benzer hukuki metinler de amaç olarak şiddetin önlenmesine yönelik gerekli düzenlenmelerin yapılmasına yöneliktir. Söz konusu sözleşme şiddetin önlenmesi noktasında araçlardan sadece bir tanesidir. Aslolan şüphesiz şiddetle mücadeledir.

ULUSLARARASI HUKUK ÇERÇEVESİNDE ÇÖZÜME KAVUŞTURULABİLİR

Son dönemde İstanbul Sözleşmesi'nin bazı maddeleri ile ilgili toplumda bir rahatsızlık olduğunu gözlemliyoruz. Burada yapılması gereken hukuki bir kazanım olan sözleşmeden çıkmaktan ziyade, söz konusu maddeleri uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturmaya çalışmaktır.