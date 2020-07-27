İstanbul'da vahşet! Nero'yu sokak ortasında katletti

Sarıyer'de yoldan geçen bir kadını ısırdığı iddia edilen köpeğin eşi tarafından vurularak öldürülmesine dair güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Sarıyer, Yeniköy Mahallesi'nde 25 Temmuz Cumartesi günü yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan lüks bir villanın önünde bulunan Alman kurdu cinsi 'Nero' isimli köpek iddiaya göre yoldan geçmekte olan Ş.E.'yi diz kapağından ısırdı.