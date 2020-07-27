Günlük burç yorumları – 27 Temmuz 2020 Pazartesi

Bugün burçları meler bekliyor? İşte 27 Temmuz 2020 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ: Mesleki konuların öne çıkmasıyla ertelediğiniz işlerinizin birikmesine meydan vermemelisiniz. Ele aldığınız konuları sabırla çalışarak ortaya çıkarma planlarınız size başarı getirecek. Aşk hayatınızla alakalı kıskançlık krizleri ortaya çıkabilir. Kendinizi iyi ifade edebileceğiniz ve bir o kadar da ikna etmekte problem yaşayabileceğiniz bir gündesiniz
BOĞA: Arkadaşlarınız arasında farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz.
Onlara yardımcı olmak isteyecek, değişik fikirler vereceksiniz. Zaman içerisinde geliştirdiğiniz alışkanlıklarınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bugünlerde karar almak ve uygulamak hususunda oldukça istikrarlı olabilirsiniz.
İKİZLER: Bugün kendinizi ispat etme konusunda ustaca ve kibarca yaklaşımlar sergileyin.
Parasal konularda gündemi yakından takip edin ve olaylara göre pozisyonunuzu ayarlayın. Avantajlı durumdasınız. Bugünlerde duygusal açıdan tam, tüm ve güvenilir olsanız da bugünlerde kendinizi açıklamak zorunda kalabilirsiniz. Israrcı olmamaya çalışın.
YENGEÇ: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Olaylara geniş bakıyorsunuz. Kurallı hareket ettiğinizde işiniz çok kolaylaşacak. Dostlarınızı kaybetmemek için ya da kendinizi iyi hissetmek için olumlu cümleler kurmaya çalışın ancak yenilikler ve anda kalmaktan da çekinmemeye çalışın.
ASLAN: Duygusal konularda kafanız karışabilir. İstekleriniz ve hayalleriniz arasında köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz. Bugün düşüncelerinizle ilgili konuşmayın. Bazı şeyler başkaları için önemli olabilir. Duygusal yükselişleriniz hususunda dikkatli olmanız gerekmekte. Emin olmadığınız dedikodular dolaylarında kimseyi yargılamadığınızdan emin olmalısınız...
BAŞAK: Derin ve keskin görüşler içindesiniz. Şartlarınızı yeniden gözden geçirirken, daha aktif kişilerle işbirliği içine girmelisiniz.
Birlikte çalıştığınız kişilerin morali sizin tutumunuza bağlı olacaktır. Her mutlu hissiyatınızı başkaları ile paylaşmamalısınız. Bugünlerde dostlarınızı da seçme fırsatı yakalayabilir kimin doğru kimin yanlış olduğunu görebilirsiniz.
TERAZİ: Yoğun düşünceler içindesiniz ve bazen anlatım güçlüğü çekiyorsunuz. İçinizde yaşadığınız duyguları başkalarının anlaması kesinlikle mümkün değil. Bugün, sezgileriniz mükemmel çalışıyor. Karakteristik olarak yapıcı ve verici bir ruh hali içerisinde olsanız da sinirlerinizi kontrol etmekte problem çekebiliyorsunuz. Rasyonel düşünün.
AKREP: Fırsatların size getireceği avantajların bilincinde olarak ilişkilerinize yön verin. Tepkili hareketleriniz sizi zor durumda bırakabilir. Bugün bu konuda dikkatli olun. Önemli organizasyonlar olabilir. Karar verirken bugünlerde dostlarınızın ve sevdiklerinizin tavsiyelerine açık olabilirsiniz. Bu haliniz onların sempatisini kazanmanıza vesile olabilir.
YAY: Artan arayışlarınız sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz.
Bugün partnerinizi sorgulama gereği duyabilirsiniz. Hedeflerinizi yüksek. Aşk konusunda yeniliklere ve güzelliklere adapte olduğunuz bir gündesiniz. Yeni ilişkiler özellikle bekar olan Yay'lar için oldukça uygun.
OĞLAK: Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz.
Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor. Sezgilerinizde artış var. Özellikle iş çevrenizde yakın arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Kuracağınız kalıcı arkadaşlık, dostluk ya da aşk ilişkilerinin zeminini oluşturmak için uygun bir gün.
KOVA: Siz duygularınıza hakim olduğunuz müddetçe bazı olayları yeniden yapılandırabilirsiniz.
Olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz. Sizi aşan konularda temkinli davranmalısınız. Sakin tavırlarınızla karşı cinsi, bilhassa da etkilemek istediğiniz kişiyi kolayca etkileyebileceksiniz. Bugünlerde aşk konusunda oldukça şanslı olabileceksiniz.
BALIK: Bugün düşüncelerinizde bir kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler bu yönünüze karşı çaresiz kalıyor. Risklere biraz daha kolay girebilmeniz gereken, çoğu zaman şansın sizden yana olabileceği bir dönemden geçiyorsunuz. Partneriniz ilginiz ile mutlu olacak.