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    • 27.07.2020 14:41
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    Bacağının üzerinden hafriyat kamyonu geçen küçük Aylin'den güzel haber! Protez bacağına kavuştu

    Son dakika haberi... Geçtiğimiz Aralık ayında bacağının üzerinden hafriyat kamyonu geçmesi ardından bacağını kaybeden küçük Aylin, protez bacağına kavuştu. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberine göre Gökcan, tarafından başlatılan yardım kampanyası ardından Aylin’in protez bacağına kavuşmasının mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

    Aylin protez bacağına kavuştu

    'da 9 yaşındaki , ailesiyle yolun karşısına geçmek isterken geri manevra yapan bir hafriyat kamyonunun ayaklarının üzerinden geçmesi nedeniyle ağır yaralanmıştı.

    Tüm Türkiye'yi üzen olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı. Bir bacağını kaybeden Aylin, protez bacağına kavuştu. Haberi duyuran Gökcan, tarafından başlatılan yardım kampanyası ardından Aylin'in protez bacağına kavuşmasının mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

    TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ DEMİŞTİK
    Gökcan şunları söyledi: "Trafik kazasında yaralanan ve tedavisi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim-Araştırma Hastanesi'nde devam eden ilkokul öğrencisi Aylin Dağdeviren kardeşimizi geçtiğimiz aylarda Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şube Başkanımız ile birlikte ziyaret ederek geçmiş olsun dileğimizi iletmiş ve sağlık durumunun yakından takipçisi olacağımızı ifade etmiştik.

    KAMPANYA SONRASI PROTEZ BACAĞINA KAVUŞTU
    Bugün ise dernek tarafından başlatılan yardım kampanyası sonrasında Aylin kardeşimize alınan protez bacağın teslim edilmesinin mutluğunu yaşadık.



    Aylin kardeşimizin protez bacağına kavuşması için sabırla çalışan Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şube Başkanımız Pınar Boyacı ile yönetimine ve bağışta bulunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. İlkokul öğrencisi Aylin Dağdeviren kardeşimize de eğitim yaşamında başarılar diliyorum"

    HAYRETTİN ŞAŞMAZ/SABAH

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