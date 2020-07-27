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    • Yaşam
    • 27.07.2020 18:19
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    • 27.07.2020 18:20
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    'da kayalıklardan a düşen kurtarıldı

    'nın ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada a düşerek yaralanan ekiplerce kurtarıldı. Çobanın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

    Uçuruma düşen çoban kurtarıldı

    Mihrap yaylasında hayvan otlatan 'ın (55), akşam eve gelmemesi üzerine durum yakınları tarafından jandarmaya bildirildi.

    Bunun üzerine jandarma ekiplerinin yanı sıra ve 112 Acil Servis ekiplerinin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı. AKUT ekiplerinin ulaştığı Erdoğan'ın, kayalıklardan a düştüğü görüldü.

    Halatlarla indirilen sedyeye alınan Erdoğan, bulunduğu yerden alınarak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Tedaviye alınan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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