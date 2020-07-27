



Bazı vatandaşların "Eti tavuğa benziyor. Çok lezzetli. Ben yiyorum. Bir şey olmuyor" gibi yanlış düşüncelerinin olduğunu anlatan Gökoğlu, "Özellikle karaciğeri çok zehirli. Bir anda insanı felç edebiliyor ve organların işlevini kaybetmesine neden oluyor. İnsanları sürekli uyarıyoruz. Kesinlikle yemesinler. Bu balığı denizden çıkartmak, satmak yasak. Çok dikkatli olmalılar." şeklinde konuştu.